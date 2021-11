Aktie in diesem Artikel GEA 42,62 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe abermals positiv überrascht, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte insbesondere, da viele Unternehmen in der Branche mit Materialknappheit zu kämpfen hätten. Die eigenen Jahresziele könnte die Gea Group nun womöglich sogar übertreffen./mis/ag