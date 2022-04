Aktie in diesem Artikel GEA 36,93 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analyst Akash Gupta aktualisierte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht seine Schätzungen für den Anlagenbauer. Er rechnet mit einer starken Nachfrage und soliden Ergebnissen./ag/gl