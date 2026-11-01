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RBC Capital Markets

GEA Outperform

15:26 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 76 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Anlagenbauer habe eine sehr starke Auftragsdynamik verzeichnet im dritten Quartal, schrieb Sebastian Kuenne am Mittwoch in seinem Resümee zum Bericht. Mit Blick auf 2027 hebt er die Chancen im Geschäft mit der Pharmabranche hervor./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Outperform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
72,70 €		 Abst. Kursziel*:
8,67%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
73,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,22%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10.11.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
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