GEA Aktie
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Marktkap. 11,63 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
AI Analyse
GEA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 76 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Anlagenbauer habe eine sehr starke Auftragsdynamik verzeichnet im dritten Quartal, schrieb Sebastian Kuenne am Mittwoch in seinem Resümee zum Bericht. Mit Blick auf 2027 hebt er die Chancen im Geschäft mit der Pharmabranche hervor./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Outperform
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
72,70 €
|Abst. Kursziel*:
8,67%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
73,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,22%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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