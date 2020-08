MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Gea Group nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Diese seien stark ausgefallen und hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Anlagenbauer schlage sich in der Corona-Krise wacker. Die Aktien seien allerdings nach der jügnsten Rally bereits sehr hoch bewertet./bek/zb