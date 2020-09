NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Aus Investorensicht stünden mit Blick auf europäische Industrietitel nun das zweite Halbjahr und die längerfristigen Aussichten in einer Zeit nach Covid-19 im Fokus, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Weitere wichtige Faktoren seien die Kostenstruktur der Industrie-Unternehmen, die operative Verschuldung, der Cash Flow sowie die Verwendung des Kapitals./bek/ck