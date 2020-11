NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Gea nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer habe erwartungsgemäß abgeschnitten und einen exzellenten Barmittelzufluss berichtet, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den angehobenen Ausblick für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) preisten die Konsensschätzungen aber schon lange ein./gl/ajx