Aktie in diesem Artikel GEA 30,40 EUR

1,10% Charts

News

Analysen

GEA 30,40 EUR 1,10% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Gea nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Sebastian Kuenne stufte die Ergebnisse des Anlagenbauers in einer ersten Reaktion am Donnerstag als etwas ernüchternd ein. Die Bewertung erscheine ambitioniert für ein schwach wachsendes Unternehmen./ag/zb