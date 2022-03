Aktie in diesem Artikel GEA 36,72 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen und einem Ausblick auf "Sell" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Zahlen des Anlagenbauers hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst William Turner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Jahresprognosen seien dagegen etwas hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben./bek/jha/