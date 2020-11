HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Gea nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Anlagenbauer befinde sich in schwierigem Fahrwasser, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edh