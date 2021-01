HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Gea vor Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 20 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer sollte die Erwartungen weitgehend erreicht haben, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch die Realität für das Unternehmen sei nicht so rosig, wie es die Bewertung vermuten lasse./gl/ajx