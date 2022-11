Aktie in diesem Artikel GEA 36,24 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe die Margenerwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Das erhöhte operative Ergebnisziel entspreche den Markterwartungen./ag/mis