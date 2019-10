NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Gea Group nach Zahlen und angehobener Jahresumsatzprognose auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Sowohl die Auftragseingänge als auch der Umsatz des Maschinenbauers im dritten Quartal hätten zwar seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Freitag. Besonders deutlich habe Gea zudem seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) vor Restrukturierungskosten übertroffen. Gleichwohl würden die Papiere im Branchenvergleich mit einem erheblichen Bewertungsaufschlag gehandelt, so dass es bei dem Votum "Underweight" bleibe./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 07:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 07:19 / BST



