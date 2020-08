NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea Group nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Beim operativen Gewinn (Ebitda) habe der Anlagenbauer stark abgeschnitten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zur Behebung der grundlegenden Probleme des Unternehmens werde es aber noch eine Weile dauern./bek/he