NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer habe auftragsseitig die Erwartungen verfehlt, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) aber übertroffen, schrieb Analyst Akash Gupta am Donnerstag in einer ersten Einschätzung./gl/mis