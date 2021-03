Aktie in diesem Artikel GEA 31,34 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Akash Gupta sieht in einer ersten Reaktion am Donnerstag keinen Grund für Anpassungen der Markterwartungen für 2021. Die Signale für 2022 könnten aber hier zu einem leichten Anstieg führen. So hatte Gea die Spanne für das mittelfristige Margenziel am unteren Ende angehoben./ag/mis