NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach Quartalszahlen von 23,50 auf 26,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Akash Gupta erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar die Schätzungen für den Anlagenbauer, hielt die Papiere aber unverändert für hoch bewertet./bek/la