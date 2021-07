Aktie in diesem Artikel GEA 34,84 EUR

2,08% Charts

News

Analysen

GEA 34,84 EUR 2,08% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 26,60 Euro belassen. Analyst Andreas Willi prognostizierte in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Investitionsgüterbranche eine starke Berichtssaison der Unternehmen. Mit Blick auf deren Umsätze gebe es hinsichtlich der Schätzungen Aufwärtspotenzial, mehr noch bei der Profitabilität. Auch Gea dürfte eine höhere operative Marge (Ebitda) aufweisen als im Vorjahreszeitraum./bek/ag