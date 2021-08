Aktie in diesem Artikel GEA 38,38 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 26,60 Euro belassen. Zahlen und Ausblick des Anlagenbauers hätten den vorab veröffentlichten Daten entsprochen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Hervorzuheben sei der angekündigte Aktienrückkauf./mf/gl