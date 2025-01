JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 40,50 auf 41,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Vorlage der Zahlen zum Schlussquartal 2024 im März dürfte der Fokus auf den Aufträgen liegen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Er berücksichtige in seinem Ausblick auf die Zahlen zudem die Bewertung der Vergleichsgruppe des auf die Milchwirtschaft spezialisierten Anlagenbauers, die Wechselkursentwicklung sowie Aussagen aus Gesprächen mit dem Management. Das Zahlenwerk von Gea dürfte alles in allem im Einklang mit den Konsensschätzungen stehen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2025 / 19:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 00:15 / GMT

