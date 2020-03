NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat General Electric (GE) nach Zahlen von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 5 auf 8 US-Dollar angehoben. Die Kluft zwischen seiner Prognose zum freien Kapitalfluss und der des Konsens sei nach den besser als erwarteten Jahreszahlen nicht mehr so tief, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer am Montag vorliegenden Studie. Tusa gestand zudem ein, dass er mit Blick auf die Kursentwicklung falsch gelegen habe./ck/tih



