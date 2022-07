FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Gerresheimer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller für die Pharma- und Kosmetikindustrie habe ein starkes Jahresviertel gemeldet und die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe Gerresheimer inzwischen auch beruhigende Aussagen gemacht, was Befürchtungen über möglichen Gasmangel bezogenen Gegenwind betreffe./ck/mis