Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Gerresheimer vor den am 14. Juli erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das zweite Quartal des Verpackungsspezialisten sei ein sehr wichtiges mit Blick auf ihr Anlageurteil, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei das erste Quartal, von dem sie erwarte, dass die jüngsten Investitionen das Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich angetrieben haben dürften. Vor allem der Bereich Plastics & Devices sollte zugelegt haben./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2020 / 22:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.