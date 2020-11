Aktie in diesem Artikel Gerresheimer AG 96,10 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Gerresheimer vor einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Veranstaltung des Verpackungsspezialisten sei die erste dieser Art seit 2014, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie rechnet damit, dass Gerresheimer bei dieser Gelegenheit erstmals einen Ausblick auf 2021 geben und die mittelfristige Strategie sowie die Erwartungen für die Geschäftsentwicklung aktualisieren wird. Nach Gesprächen mit dem Management sehe sie Spielraum nach oben, insbesondere falls das Unternehmen die Investitionen nochmals erhöhe./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2020 / 01:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.