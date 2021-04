NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Das erste Quartal des Spezialverpackungsherstellers habe insgesamt die Erwartungen getroffen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Beim Ausblick hätten sich keine Veränderungen ergeben./mf/bek