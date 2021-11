NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Analystin Veronika Dubajova passte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen an die Mitte Oktober vorgelegten Quartalszahlen des Spezialverpackungsherstellers an. Zudem aktualisierte sie sie angesichts der jüngsten Wechselkursveränderungen. Dies alles sei aber nicht erheblich und ändere nichts an ihrem Anlageurteil./ck/he