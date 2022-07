Aktie in diesem Artikel Gerresheimer AG 59,85 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Beatrice Allen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe sich das Unternehmen auf einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlenvorlage zuversichtlich gezeigt, etwaig anfallende Mehrkosten im Rahmen einer Gaspreisumlage an die Kunden weitergeben zu können./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 13:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.