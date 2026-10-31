Gerresheimer Aktie
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Marktkap. 1,11 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
AI Analyse
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Im Vergleich zum Jahresanfang seien diese solide ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in einer Studie am Montag. So liege der Umsatz des Herstellers von Spezialverpackungen um sechs Prozent über der Konsensschätzung. Mehrere Herausforderungen hätten aber Bestand./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Hold
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
33,04 €
|Abst. Kursziel*:
-21,31%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,92%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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