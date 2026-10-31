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Deutsche Bank AG

Gerresheimer Hold

13:11 Uhr
Gerresheimer Hold
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Gerresheimer AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Im Vergleich zum Jahresanfang seien diese solide ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in einer Studie am Montag. So liege der Umsatz des Herstellers von Spezialverpackungen um sechs Prozent über der Konsensschätzung. Mehrere Herausforderungen hätten aber Bestand./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Hold

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
33,04 €		 Abst. Kursziel*:
-21,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,92%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

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08:01 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
30.10.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
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