Deutsche Bank AG

Gerresheimer Hold

10:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz Verbesserungen im dritten Quartal in Relation zum zweiten Jahresviertel halte er an seiner vorsichtigen Haltung fest, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es stelle sich trotz aller Anstrengungen des Managements die Frage, wie wettbewerbsfähig der Hersteller von Spezialverpackungen letztlich sein kann./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG