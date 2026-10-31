Gerresheimer Aktie
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Marktkap. 1,13 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
AI Analyse
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz Verbesserungen im dritten Quartal in Relation zum zweiten Jahresviertel halte er an seiner vorsichtigen Haltung fest, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es stelle sich trotz aller Anstrengungen des Managements die Frage, wie wettbewerbsfähig der Hersteller von Spezialverpackungen letztlich sein kann./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Hold
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,98 €
|Abst. Kursziel*:
-12,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
31,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,34%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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