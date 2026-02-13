DAX 24.999 +0,3%ESt50 6.010 +0,4%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.913 +0,0%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,59 -0,2%Gold 5.006 -0,7%
Gerresheimer Aktie

Marktkap. 687 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Gerresheimer Hold

08:01 Uhr
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
19,71 EUR -0,24 EUR -1,20%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts der Bilanzverschiebung wegen andauernder Untersuchungen von 30 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der ebenfalls angekündigte Verkauf der US-Tochter Centor könnte ein Rettungsanker sein, schrieb Analyst Christian Ehmann am Freitagabend. Sein Vertrauen in die Ertragsqualität des Spezialverpackungsherstellers werde aber neben den Bilanzierungsunregelmäßigkeiten auch von wesentlichen Wertminderungen, einer schwächeren Profitabilität und dem im Konsensvergleich enttäuschenden Ausblick untergraben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer Hold

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,72 €		 Abst. Kursziel*:
1,42%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,47%
Analyst Name:
Christian Ehmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

08:01 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
12.02.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
11.02.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
Nachrichten zu Gerresheimer AG

