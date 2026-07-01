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Symbol GRRMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Gerresheimer Hold

13:36 Uhr
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer nach der nachträglichen Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses von 20 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dieser habe zwar einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für 2025 enthalten, allerdings habe der Wirtschaftsprüfer die entscheidende Bedeutung der geplanten Veräußerung der US-Tochter Centor und der anstehenden Refinanzierungsmaßnahmen für die finanzielle Stabilität des Verpackungsspezialisten hervorgehoben, schrieb Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern stehe Gerresheimer weiterhin vor großen Herausforderungen./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Hold

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
27,42 €		 Abst. Kursziel*:
-12,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
27,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,60%
Analyst Name:
Christian Ehmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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01.07.26 Gerresheimer Market-Perform Bernstein Research
30.06.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Gerresheimer Underweight Barclays Capital
16.03.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
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EQS Group EQS-AFR: Gerresheimer AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Publication of the 2025 financial statements on June 29, 2026 / Annual General Meeting on September 1, 2026 / Adjustment of the 2026 guidance
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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