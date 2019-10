NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 56,40 auf 61,00 Euro angehoben. Das insgesamt erwartungsgemäß verlaufene dritte Quartal des Spezialverpackungsherstellers liefere den Optimisten mehr Argumente als den Pessimisten, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erstere könnten auf eine mittelfristig klarere Wachstumskraft verweisen, der die Margen bald folgen sollten. Gleichzeitig erschienen die Sorgen über die Barmittelschöpfung angesichts der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktie zunehmend eingepreist./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 20:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / 00:19 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.