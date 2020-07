NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57,40 Euro belassen. Im Vergleich zu einem relativ schwachen ersten Quartal dürfte das zweite einen Fortschritt zeigen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktien des Herstellers von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie sowie für die Kosmetikbranche sei aber auf einem Rekordniveau, weshalb er den Papieren nun nicht mehr hinterher jagen würde./bek/mis