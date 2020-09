NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer auf "Neutral" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnikunternehmen notierten ungeachtet gesunkener Gewinnerwartungen wieder auf dem Niveau zu Jahresbeginn, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Daraus ergäben sich zwangsläufig höhere Bewertungen. Entsprechend bevorzugt er günstigere Titel mit Aufwärtspotenzial. Fresenius bleibt sein Favorit, gefolgt von FMC, Gerresheimer und Philips. Bei Gerresheimer scheine der Markt seit Neuestem die defensive Ausrichtung der Geschäfte zu schätzen. Das verbliebene Potenzial der Aktie sei aber begrenzt./gl/edh