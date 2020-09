NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer vor Zahlen zum dritten Quartal von 88,80 auf 85,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für die Aktien des Verpackungsherstellers etwas angepasst und dabei die jüngsten Gespräche mit dem Management berücksichtigt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Sparte Pharmazeutische Primärverpackungen leide im Kosmetikgeschäft weiterhin unter schwacher Nachfrage./la/edh