NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87,50 Euro belassen. Die Konsensschätzung für den Umsatz entspreche seiner Erwartung, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. In puncto Profitabilität des Spezialverpackungs-Herstellers sei er hingegen optimistischer als der Markt./edh/he