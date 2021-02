NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87,5 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Umsätze hätten den Konsensschätzungen entsprochen, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas besser ausgefallen. Die Ziele für 2021 seien zudem bekräftigt worden./ck/edh