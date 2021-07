NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92,50 Euro belassen. Die Aktien etlicher europäischer Medizinunternehmen hätten sich im ersten Halbjahr überraschend gut erholt, dabei aber durchaus unterschiedlich stark zugelegt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Beim Spezialverpackungshersteller stünden die Zeichen zwar auf eine Umsatz- und Margenverbesserung. Dies preisten die rekordhohen Bewertungskennziffern aber schon ein, und das Potenzial für eine Anhebung der mittelfristigen Unternehmensziele sei begrenzt./gl/bek