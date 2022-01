NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer von 86,20 auf 80,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal des Spezialverpackungsherstellers dürfte ähnlich wie die drei vorangegangenen Jahresviertel gelaufen sein, schrieb Analyst Craig McDowell in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Entsprechend rechnet er wieder mit einem starken Umsatzwachstum zu Lasten schwächerer Margen./edh/mis