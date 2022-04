NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72,20 Euro belassen. Beim Umsatz seien die Erwartungen übertroffen und daraufhin die Jahresziele nach oben geschraubt worden, schrieb Analyst Craig McDowell in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Weniger inspirierend sei allerdings die Entwicklung des operativen Gewinns beim Spezialverpackungshersteller./tih/edh