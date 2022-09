NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65,50 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller dürfte im dritten Quartal wegen Preissteigerungen und Währungseffekten ordentlich gewachsen sein, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen steigender Kosten dürfte die Marge aber etwas kleiner ausfallen. Die Jahresprognose könne Gerresheimer indes übertreffen./jcf/zb