Gerresheimer Aktie
Marktkap. 877,32 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
AI Analyse
Gerresheimer Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb David Adlington am Donnerstag nach den mit Verzögerung vorgelegten Zahlen. Das operative Ergebnis sei dagegen deutlich schwächer ausgefallen angesichts der Fokussierung auf den Free Cashflow./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 21:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Overweight
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,44 €
|Abst. Kursziel*:
73,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,98%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
|08:01
|Gerresheimer Overweight
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|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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