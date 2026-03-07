GFT Aktie
Marktkap. 481,24 Mio. EURKGV 14,91
WKN 580060
ISIN DE0005800601
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister sei auf dem Weg zu einer Erholung der Profitabilität, schrieb Wolfgang Specht am Freitagabend. Der Ausblick auf das laufende Jahr deute auf eine Rückkehr zu Wachstum hin./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: GFT Buy
|Unternehmen:
GFT SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,26 €
|Abst. Kursziel*:
-23,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,03%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GFT SE
|22.02.18
|GFT Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.11.17
|GFT verkaufen
|Kepler Cheuvreux
|09.11.17
|GFT Reduce
|Kepler Cheuvreux
|27.09.17
|GFT Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.11.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.04.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)