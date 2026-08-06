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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

GFT SE Buy

09:36 Uhr
GFT SE Buy
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GFT SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Softwareanbieter habe im ersten Halbjahr die Erwartungen weitgehend erfüllt und für das dritte Quartal einen soliden Start vermeldet, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstag. Für eine Anhebung der Schätzungen sei es aber zu früh. So hielten die Belastungen im europäischen Geschäft weiterhin an. Zudem falle der unterstützende Effekt durch die Konsolidierung von Megawork nach dem Ende des dritten Quartals weg. Der bestätigte Ausblick für 2026 zeige zudem gewisse Vorsicht des Managements angesichts zurückhaltend agierender Kunden./rob/err/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GFT Buy

Unternehmen:
GFT SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,20 €		 Abst. Kursziel*:
3,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,12%
Analyst Name:
Wolfgang Specht 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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