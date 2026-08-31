GFT Aktie
Marktkap. 649,34 Mio. EURKGV 14,96 Div. Rendite 2,64%
WKN 580060
ISIN DE0005800601
AI Analyse
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GFT Technologies von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Vertrag mit der Deutschen Bank sei ein positiver Trigger und mögliches Vorbild für ähnliche Deals, schrieb Wolfgang Specht am Freitag./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 16:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GFT Buy
|Unternehmen:
GFT SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,30 €
|Abst. Kursziel*:
18,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GFT SE
|22.02.18
|GFT Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.11.17
|GFT verkaufen
|Kepler Cheuvreux
|09.11.17
|GFT Reduce
|Kepler Cheuvreux
|27.09.17
|GFT Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.11.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.04.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)