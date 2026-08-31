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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

GFT SE Buy

08:21 Uhr
GFT SE Buy
Aktie in diesem Artikel
GFT SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GFT Technologies von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Vertrag mit der Deutschen Bank sei ein positiver Trigger und mögliches Vorbild für ähnliche Deals, schrieb Wolfgang Specht am Freitag./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 16:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GFT Buy

Unternehmen:
GFT SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,30 €		 Abst. Kursziel*:
18,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
Analyst Name:
Wolfgang Specht 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GFT SE

08:21 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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