Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

GFT SE Buy

10:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Spezialisten für Bankensoftware beschleunige sich, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Eine höhere Auslastung habe im dritten Quartal die Profitabilität begünstigt. Währen die Umsatzentwicklung in Europa gemischt gewesen sei, hätten die Geschäfte in Brasilien und Kolumbien das Wachstum angetrieben. Die angehobene Prognose wirke auf ihn immer noch konservativ./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:57 / GMT

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