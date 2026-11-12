GFT Aktie
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Marktkap. 717,09 Mio. EURKGV 14,96 Div. Rendite 2,64%
WKN 580060
ISIN DE0005800601
AI Analyse
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Spezialisten für Bankensoftware beschleunige sich, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Eine höhere Auslastung habe im dritten Quartal die Profitabilität begünstigt. Währen die Umsatzentwicklung in Europa gemischt gewesen sei, hätten die Geschäfte in Brasilien und Kolumbien das Wachstum angetrieben. Die angehobene Prognose wirke auf ihn immer noch konservativ./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GFT Buy
|Unternehmen:
GFT SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,05 €
|Abst. Kursziel*:
3,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
|
Analyst Name:
Andreas Wolf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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