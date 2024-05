Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

GFT SE Buy



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragsbestand dürfte im zweiten Halbjahr für Schub sorgen, schrieb Analyst Wolfgang Specht in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./ag/mis

