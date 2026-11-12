GFT Aktie
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Marktkap. 717,09 Mio. EURKGV 14,96 Div. Rendite 2,64%
WKN 580060
ISIN DE0005800601
AI Analyse
GFT SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für GFT Technologies von 32 auf 29 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kurszielsenkung sei hauptsächlich auf die Erhöhung seiner Kapitalkostenprognose aufgrund höherer Zinsen zurückzuführen, schrieb Felix Ellmann am Freitag. Das neue Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis, dass der Aktienkurs sein neues Kursziel nahezu erreicht habe./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GFT Hold
|Unternehmen:
GFT SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
26,10 €
|Abst. Kursziel*:
11,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name:
Felix Ellmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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