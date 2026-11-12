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AI Analyse

Warburg Research

GFT SE Hold

11:26 Uhr
GFT SE Hold
Aktie in diesem Artikel
GFT SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für GFT Technologies von 32 auf 29 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kurszielsenkung sei hauptsächlich auf die Erhöhung seiner Kapitalkostenprognose aufgrund höherer Zinsen zurückzuführen, schrieb Felix Ellmann am Freitag. Das neue Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis, dass der Aktienkurs sein neues Kursziel nahezu erreicht habe./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GFT Hold

Unternehmen:
GFT SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,10 €		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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