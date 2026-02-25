DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6945 +1,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.311 +0,2%Euro 1,1817 +0,2%Öl 71,21 +0,4%Gold 5.180 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix legt kein höheres Angebot für Warner vor -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel -- Gold im Fokus
Top News
Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin
Erneut starker Monat für Edelmetalle: Gold steuert auf siebten Monatsgewinn in Folge zu Erneut starker Monat für Edelmetalle: Gold steuert auf siebten Monatsgewinn in Folge zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
Givaudan Aktien-Sparplan
3.352,00 EUR +4,00 EUR +0,12 %
STU
3.342,00 EUR -9,00 EUR -0,27 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,8 Mrd. EUR

KGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Givaudan Buy

08:31 Uhr
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.352,00 EUR 4,00 EUR 0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 3580 Franken belassen. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürfte der Absatz mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Letztere stufte der Experte ab und rät nun zum Verkauf. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert. Hersteller von Lebensmittelzusätzen seien derweil im Vergleich zu den Lebensmittelherstellern selbst besser positioniert mit Blick auf das GLP-1-Thema./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
3.580,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.056,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Abraham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.365,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:31 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 Givaudan Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 Givaudan Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SMI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI am Nachmittag leichter
finanzen.net Handel in Zürich: SLI notiert nachmittags im Plus
finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: Das macht der SMI am Mittag
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell
finanzen.net Gewinne in Zürich: SMI legt zum Start des Mittwochshandels zu
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen