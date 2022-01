Aktie in diesem Artikel Givaudan AG 4.050,00 EUR

0,55% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Givaudan AG 4.050,00 EUR 0,55% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 4950 auf 5000 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Inflationsdruck könnte zunächst noch größer werden, sollte aber im Verlauf des Jahres 2022 nachlassen, was für die Branche der Lebensmittel-, Körperpflegeprodukte- und Reinigungsmittelhersteller (HPC) dann eine positive Trendwende bedeuten würde, schrieben die Analysten um James Targett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neben höheren Kosten blieben aber auch die Folgen von Erhöhungen der Verkaufspreise ein Thema: Während die Nachfrage der Verbraucher in vielen Bereichen kaum darunter leiden dürfte, sehe dies bei Waschmittel, Joghurt und Shampoo anders aus. Vor diesem Hintergrund könnten sich die Gewinnerwartungen des Marktes für 2022 für Essity, Danone, Kraft Heinz, AAK und Symrise als zu hoch erweisen. Für Beiersdorf, L'Oreal, Glanbia und Tate & Lyle sind die Analysten allerdings optimistischer als der Markt./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 17:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.