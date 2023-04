Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Givaudan Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan vor Umsatzzahlen von 3500 auf 3400 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Samantha Darbyshire geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Aromen- und Duftstoffhersteller im ersten Quartal weiter unter dem schwachen Geschäft in Nordamerika gelitten hat. Für die Aromen-Sparte rechnet sie dabei wie schon im Schlussquartal 2022 mit einem deutlichen Rückgang bei der Umsatzentwicklung aus eigener Kraft. Dafür dürfte aus ihrer Sicht das Geschäft mit Kosmetikartikeln davon profitiert haben, dass Kosmetikfirmen ihre Lagerbestände in Erwartung der Wiedereröffnung in China nach der Corona-Pandemie aufgefüllt haben./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

